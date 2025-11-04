iSport.ua
Джокович объяснил, почему продолжает карьеру в 38 лет

Рассказал, зачем играет после Олимпийского золота.
Сегодня, 11:54       Автор: Валентина Чорноштан
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

Двадцати четырёхкратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович рассказал, почему до сих пор продолжает профессиональную карьеру.

"Многие думали, что я завершу карьеру после золота Олимпиады-2024, но я играю не только ради достижений.

Конечно, это также важная часть мотивации, но я продолжаю, потому что мне действительно нравится сам процесс и соперничество. У меня есть удовольствие от того, что теннис даёт мне и моей родине, и от того, что я могу отдать теннису, пока остаюсь игроком".

"Я понимаю, что пока я играю, внимание теннисного мира приковано ко мне. Это ответственность, но меня это не тяготит — наоборот, я это ценю. Мне нравится вносить вклад в развитие и популяризацию нашего вида спорта. Есть другие причины — личные и профессиональные.

В общем, есть много мотивов, которые заставляют меня продолжать. Это не только об успехах. Конечно, когда ты достигаешь всего, включая олимпийское золото, немного странно возвращаться на турнир и начинать всё сначала. Но, с другой стороны, это тоже вдохновляет — я чувствую, что у меня до сих пор есть мотивация и жажда двигаться вперёд", — рассказал серб для SDNA.

 

