Джокович повторил невероятное достижение Федерера

Серб не устал переписывать историю тура.
Сегодня, 13:18       Автор: Антон Федорцив
Роджер Федерер и Новак Джокович / Getty Images
Роджер Федерер и Новак Джокович / Getty Images

Пятая ракетка мира Новак Джокович в восемнадцатый раз отобрался на Итоговый турнир. Балканец повторил рекорд швейцарского теннисиста Роджера Федерера по количеству выходов на соревнования, сообщает официальный сайт ATP.

Правда, оба спортсмена фактически приняли участие в меньшем количестве ATP Finals. Джокович сыграл 16 турниров, пропустив прошлогодний из-за травмы. Федерер же принял участие в соревнованиях по итогам года 17 раз.

Итоговый турнир-2025 состоится в итальянском Турине. Старт соревнований запланирован на 9 ноября, а продолжаться они будут до 16 ноября. Итальянец Янник Синнер и испанский теннисист Карлос Алькарас вышли на турнир раньше.

Напомним, отечественный экс-теннисист Сергей Стаховский объяснил возвращение россиян к международным стартам.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

