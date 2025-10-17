Стаховский объяснил, почему россиян снова допускают к международным соревнованиям

Бывший украинский теннисист, а ныне спецназовец Центра специальных операций А Службы безопасности Украины Альфа Сергей Стаховский рассказал, почему россияне и белорусы все чаще появляются в спорте, в частности в теннисе.

"На самом деле, наша спортивная дипломатия делает больше, чем от нее ожидали. Влияют деньги и фактор усталости от войны. Некоторые начинают забывать, как выглядит война в Украине. Россияне этим пользуются и добиваются, чтобы федерации по отдельным видам спорта восстанавливали их права", — поделился Стаховский в интервью порталу e2e4.

Также Стаховский объяснил, почему россияне и белорусы продолжают беспрепятственно выступать в теннисе:

"Теннисные ATP и WTA — частные коммерческие туры. Они вроде бы подчиняются профильной международной федерации, но фактически независимы. Если бы мы сделали цену высокой, возможно, кто-то и задумался бы. Но мы этого не сделали. Впрочем, все умны задним числом".

Напомним, Стаховский объявил о завершении карьеры в 2022 году и, вернувшись в Киев, вступил в ряды территориальной обороны. Позже он стал бойцом ЦСО А СБУ.

