"Ну и шутник": Стаховский высказался об оправданиях Спалетти из-за поздравления зенита с чемпионством

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал оправдания Лучано Спаллетти в связи с тем. что он уже после полномасштабного вторжения поздравлял питерский зенит с чемпионством в россии.

Стаховского возмутил типичные слова большинства людей, имеющих отношение к спорту о том, что он якобы вне политики.

"Ну и шутник ты. Спорт вне политики? Поздравление главы газпрома, главного донора войны на Украине. Шл**а", - написал Сергей.

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