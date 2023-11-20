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"Ну и шутник": Стаховский высказался об оправданиях Спалетти из-за поздравления зенита с чемпионством

Украинского теннисиста реплика итальянского тренера не впечатлила.
Сегодня, 08:29
Getty Images
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал оправдания Лучано Спаллетти в связи с тем. что он уже после полномасштабного вторжения поздравлял питерский зенит с чемпионством в россии.

Стаховского возмутил типичные слова большинства людей, имеющих отношение к спорту о том, что он якобы вне политики.

"Ну и шутник ты. Спорт вне политики? Поздравление главы газпрома, главного донора войны на Украине. Шл**а", - написал Сергей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Стаховский Лучано Спаллетти

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