"Некорректно привязывать спорт к конфликтам": Спаллетти нашел оправдание скандальному поздравлению Зенита

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти перед матчем квалификации Евро-2024 с Украиной ответил, почему поздравлял свой бывший клуб Зенит с чемпионством после начала развязанной россиянами полномасштабной войны.

Итальянский специалист отметил, что то было ответное обращение, и попытался объяснить ситуацию в стиле приверженцев утверждения "спорт вне политики".

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"В той команде я тренировал многих футболистов и работал со многими тренерами. Также было пять сотрудников, с которыми я работал в этой команде. В то время Алексей Миллер также возглавлял клуб. Я получил поздравление с победой в своем чемпионате и думаю, что я имел право сделать то же самое, поздравив их с победой в их чемпионате.

Мне кажется, что немного некорректно привязывать спортивные события, спортивную деятельность к конфликтам, с которыми я категорически не согласен. Я против любого конфликта и войны вообще. Мы, итальянцы, в том числе сборная Италии, очень близки к страдающим людям.

Я и все мы думаем о людях, которые хотят жить в мире, о детях, которых нет. Хочу отметить, что мы очень надеемся, что этот конфликт как можно скорее закончится. Мы близки ко всем людям, которые испытывают страдания. Я также должен упомянуть о людях, пострадавших от паводка в Тоскане", - сказал Спаллетти во время пресс-конференции.

Напомним, что матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

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