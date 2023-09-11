Италия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024 12.09.2023

Сборные встретятся в отборе на чемпионат Европы-2024. Следи за событиями этого противостояния в текстовой трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против Италии в рамках шестого тура квалификации чемпионата Европы-2024.

Украинская национальная команда постарается дать бой сопернику, чтобы улучшить свои шансы на выход в основную часть турнира. Итальянцы, которые потеряли очки в игре с Северной Македонией, должны обязательно побеждать.

Матч состоится на стадионе Сан-Сиро в Милане (Италия). Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Италия - Украина

Онлайн-трансляция будет доступна 12 сентября в 21:45 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 12 сентября и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 21:45 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

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В Украине поединок квалификации Евро-2024 в прямом эфире будет показан на платформе MEGOGO и региональных телеканалах Суспільного.

На ISPORT.ua также будет доступна видео онлайн-трансляция матча.

В своей истории команды встречались восемь раз. На счету итальянской сборной шесть побед, дважды команды сыграли вничью, но украинцы пока не побеждали.

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