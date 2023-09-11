iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Италия - Украина: прогноз на матч квалификации Евро-2024

Команды встретятся в отборе чемпионата Европы-2024. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 16:12
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Во вторник, 12 сентября, состоится матч шестого тура квалификации Евро-2024, в котором встретятся сборные Италии и Украины.

Итальянская сборная является фаворитом противостояния, однако у подопечных Сергея Реброва есть возможность отобрать очки у команды, которая только перестраивается после ухода Роберто Манчини.

Матч будет сыгран на стадионе Сан-Сиро в Милан. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч отбора Евро-2024 Италия - Украина

Аналитики и эксперты считают итальянскую сборную очевидным фаворитом противостояния.

Прогноз букмекеров на матч Италия - Украина:

  • победа Италии - 1,52
  • ничья - 4,35
  • победа Украины - 7,3

Судя по коэффициентам, букмекеры не верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,73.

Эксперты считают, что в матче будет забито меньше 2,5 голов. На это можно поставить с коэффициентом - 1.87.

Статистика противостояния Италия - Украина

В своей истории команды встречались восемь раз. На счету итальянской сборной шесть побед, дважды команды сыграли вничью, но украинцы пока не побеждали. 

Италия - Украина
6 Победы 0
2 Ничьи 2
15 Голы 3

В последний раз команды встречались в 2018 году в рамках товарищеской встречи. Тогда команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью - 1:1. Голы забивали Бернардески и Малиновский.

Напомним, сборная Украины занимает второе место в отборочной группе Евро-2024 (семь очков за четыре игры). На счету итальянской команды четыре очка и за три матча - третье место.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда
Италия - Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024 Италия - Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024
Лион объявил об увольнении Блана с поста главного тренера Лион объявил об увольнении Блана с поста главного тренера
Ред Булл нацелился на беспрецедентный рекорд Формулы 1 Ред Булл нацелился на беспрецедентный рекорд Формулы 1
Помочь журналистам

Видео

Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024
Украина - Англия 1:1 видео голов и лучших моментов матча квалификации ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа18:18
Очередной пример некомпетентности: Манчестер Юнайтед больше месяца не мог продать футболки Хойлунда
Евро-202418:00
Италия - Украина: где смотреть матч отбора Евро-2024
Европа17:48
Лион объявил об увольнении Блана с поста главного тренера
Формула 117:30
Ред Булл нацелился на беспрецедентный рекорд Формулы 1
Евро-202417:25
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Игровые17:22
Словения - Украина: видео онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2023 по волейболу
Европа17:05
Миколенко может покинуть Эвертон
Евро-202416:58
Италия - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2024
Европа16:53
Скандальный вингер Манчестер Юнайтед мог оказаться в Челси
Европа16:26
Экс-наставник Манчестер Юнайтед отказался от необычного предложения работы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK