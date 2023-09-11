Италия - Украина: прогноз на матч квалификации Евро-2024
Во вторник, 12 сентября, состоится матч шестого тура квалификации Евро-2024, в котором встретятся сборные Италии и Украины.
Итальянская сборная является фаворитом противостояния, однако у подопечных Сергея Реброва есть возможность отобрать очки у команды, которая только перестраивается после ухода Роберто Манчини.
Матч будет сыгран на стадионе Сан-Сиро в Милан. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Аналитики и эксперты считают итальянскую сборную очевидным фаворитом противостояния.
Прогноз букмекеров на матч Италия - Украина:
- победа Италии - 1,52
- ничья - 4,35
- победа Украины - 7,3
Судя по коэффициентам, букмекеры не верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,73.
Эксперты считают, что в матче будет забито меньше 2,5 голов. На это можно поставить с коэффициентом - 1.87.
Статистика противостояния Италия - Украина
В своей истории команды встречались восемь раз. На счету итальянской сборной шесть побед, дважды команды сыграли вничью, но украинцы пока не побеждали.
Италия - Украина
6 Победы 0
2 Ничьи 2
15 Голы 3
В последний раз команды встречались в 2018 году в рамках товарищеской встречи. Тогда команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью - 1:1. Голы забивали Бернардески и Малиновский.
Напомним, сборная Украины занимает второе место в отборочной группе Евро-2024 (семь очков за четыре игры). На счету итальянской команды четыре очка и за три матча - третье место.
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