Италия - Украина: прогноз на матч квалификации Евро-2024

Команды встретятся в отборе чемпионата Европы-2024. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

Во вторник, 12 сентября, состоится матч шестого тура квалификации Евро-2024, в котором встретятся сборные Италии и Украины.

Итальянская сборная является фаворитом противостояния, однако у подопечных Сергея Реброва есть возможность отобрать очки у команды, которая только перестраивается после ухода Роберто Манчини.

Матч будет сыгран на стадионе Сан-Сиро в Милан. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч отбора Евро-2024 Италия - Украина

Аналитики и эксперты считают итальянскую сборную очевидным фаворитом противостояния.

Прогноз букмекеров на матч Италия - Украина:

победа Италии - 1,52

ничья - 4,35

победа Украины - 7,3

Судя по коэффициентам, букмекеры не верят, что голами отличатся обе команды - на такой исход принимаются ставки с коэффициентом 1,73.

Эксперты считают, что в матче будет забито меньше 2,5 голов. На это можно поставить с коэффициентом - 1.87.

Статистика противостояния Италия - Украина

В своей истории команды встречались восемь раз. На счету итальянской сборной шесть побед, дважды команды сыграли вничью, но украинцы пока не побеждали.

Италия - Украина

6 Победы 0

2 Ничьи 2

15 Голы 3

В последний раз команды встречались в 2018 году в рамках товарищеской встречи. Тогда команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью - 1:1. Голы забивали Бернардески и Малиновский.

Напомним, сборная Украины занимает второе место в отборочной группе Евро-2024 (семь очков за четыре игры). На счету итальянской команды четыре очка и за три матча - третье место.

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