Италия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2024

Во вторник, 12 сентября, в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Италии встречалась с Украиной.

Хозяева с первых минут ринулись в атаку, а в случае потери мяча - мощно прессинговали соперника, что принесло свои плоды уже на первых минутах.

Георгий Судаков недалеко от своей штрафной поскользнулся и потерял мяч, чем воспользовались итальянцы. Давид Фраттези открыл счет голам.

Уже на 28-й минуте вновь хозяева отличились. Снова Фраттези оказался на ударной позиции, удвоив преимущество своей команды.

В конце тайма вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко сумел отквитать один мяч, сократив тем самым отставание.

Вашему вниманию первый забитый мяч Италии:

Вашему вниманию второй забитый мяч Италии:

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