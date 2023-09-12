iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Италия - Украина: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2024

Вашему вниманию забитые мячи поединка.
Вчера, 22:20
Сборная Италии / Getty Images
Сборная Италии / Getty Images

Во вторник, 12 сентября, в рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 сборная Италии встречалась с Украиной.

Хозяева с первых минут ринулись в атаку, а в случае потери мяча - мощно прессинговали соперника, что принесло свои плоды уже на первых минутах.

Георгий Судаков недалеко от своей штрафной поскользнулся и потерял мяч, чем воспользовались итальянцы. Давид Фраттези открыл счет голам.

Уже на 28-й минуте вновь хозяева отличились. Снова Фраттези оказался на ударной позиции, удвоив преимущество своей команды.

В конце тайма вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко сумел отквитать один мяч, сократив тем самым отставание.

Вашему вниманию первый забитый мяч Италии:

Вашему вниманию второй забитый мяч Италии:

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Италии

Статьи по теме

Ярмоленко - лучший игрок матча против Италии в составе Украины Ярмоленко - лучший игрок матча против Италии в составе Украины
Украина потерпела поражение от Италии Украина потерпела поражение от Италии
Украина U-21 стартовала с победы над Северной Ирландией U-21 в отборе ЧЕ-2025 Украина U-21 стартовала с победы над Северной Ирландией U-21 в отборе ЧЕ-2025
Англия - первая европейская страна, одержавшая 600 побед Англия - первая европейская страна, одержавшая 600 побед
Помочь журналистам

Видео

Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Португалия - Люксембург 9:0 видео голов и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа00:29
Англия - первая европейская страна, одержавшая 600 побед
Европа00:18
Ярмоленко - лучший игрок матча против Италии в составе Украины
Лига наций00:14
УАФ выразила протест УЕФА насчет назначения российских судей на матч женской Лиги наций
Вчера, 23:55
Киберспорт23:55
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Евро-202423:42
Квалификация к Евро-2024: Украина уступила Италии, Испания и Бельгия организовали разгромы
Евро-202423:40
Украина потерпела поражение от Италии
НБА23:29
НБА начала расследование дела игрока Хьюстона, который избил свою девушку
Евро-202423:16
Бессарабия – это Румыния: фанаты сорвали матч отбора на Евро-2024
Европа23:05
Гюндоган не смог продолжить матч Германия - Франция из-за травмы
Европа22:40
Бавария готова отпустить Нагельсманна ради работы в сборной Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK