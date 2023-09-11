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Италия - Украина: смотреть онлайн-трансляцию матча отбора на Евро-2024 12.09.2023

Команды встретятся в поединке квалификации чемпионата Европы. Cмотри видео онлайн трансляцию матча Италия - Украина на ISPORT.ua.
Сегодня, 17:25
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Во вторник, 12 сентября, продолжится квалификация чемпионата Европы-2024 по футболу. В рамках шестого тура сборная Украины на выезде сыграет с национальной командой Италии.

В турнирной таблице группы подопечные Сергея Реброва идут на втором месте, имея семь очков за четыре игры. Итальянцы располагаются на третьей строчке с четырьмя баллами за три поединка.

Матч состоится на стадионе Сан-Сиро в Милане. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Италия - Украина

Трансляция матча Италия - Украина будет доступна в этой новости 12 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 21:45 по Киеву.

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В Украине матч шестого тура отбора на Евро-2024 покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1". Также трансляция будет доступна на региональных телеканалах Суспільного.

Онлайн-трансляция будет доступна 12 сентября в 21:45 по Киеву

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Напомним, сборные Украины и Италии выступают в одной группе с Англией, Северной Македонией и Мальтой. Лучшие две команды из группы выйдут на чемпионат Европы, который состоится в Германии.

В своей истории команды встречались восемь раз. На счету итальянской сборной шесть побед, дважды команды сыграли вничью, а украинцы пока не побеждали. 

В последний раз команды встречались в 2018 году в рамках товарищеской встречи. Тогда команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью - 1:1. Голы забивали Бернардески и Малиновский.

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