"Фаворита не будет": Тренер сборной Италии - о решающем матче с Украиной
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от решающего матча квалификации Евро-2024 против Украины.
По словам наставника "Скуадры Адзурры", равенство в показателях соперников, продемонстрированных в отборочном цикле, говорит о том, что нельзя кого-то назвать фаворитом будущего противостояния.
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"Путь пройден одинаковый. Очки равны. Завтра не будет фаворита.
Я думаю, что Ребров очень хорошо подготовился к матчу. Думаю, что Украина будет играть в открытый атакующий футбол.
Моя атака? У меня есть выбор игроков. Я его сделаю. У нас есть определенный стиль. Завтра мы его продемонстрируем.
Мы должны быть внимательными, ведь Украина - очень умелая команда. Мы не должны проигрывать во время быстрых перестроек соперника", - цитирует Спаллетти официальный сайт УАФ.
Матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.
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