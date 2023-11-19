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"Фаворита не будет": Тренер сборной Италии - о решающем матче с Украиной

Украинцы и итальянцы поборются за путевку на Евро-2024 в очном противостоянии.
Сегодня, 21:24
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от решающего матча квалификации Евро-2024 против Украины.

По словам наставника "Скуадры Адзурры", равенство в показателях соперников, продемонстрированных в отборочном цикле, говорит о том, что нельзя кого-то назвать фаворитом будущего противостояния.

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"Путь пройден одинаковый. Очки равны. Завтра не будет фаворита.

Я думаю, что Ребров очень хорошо подготовился к матчу. Думаю, что Украина будет играть в открытый атакующий футбол.

Моя атака? У меня есть выбор игроков. Я его сделаю. У нас есть определенный стиль. Завтра мы его продемонстрируем.

Мы должны быть внимательными, ведь Украина - очень умелая команда. Мы не должны проигрывать во время быстрых перестроек соперника", - цитирует Спаллетти официальный сайт УАФ.

Матч десятого тура квалификации Евро-2024 между Украиной и Италией состоится в понедельник, 20 ноября, в немецком Леверкузене на стадионе Бай-Арена и начнется в 21:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Украина - Италия.

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