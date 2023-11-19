Украина гарантировала себе плей-офф за выход на Евро-2024

В рамках десятого тура отбора на чемпионат Европы 2024 Сербия встретилась с Болгарией.

Коллектив Драгана Стойковича сыграл вничью со счетом 2:2, что помогло Украине повысить шансы на попадание на континентальный форум.

Благодаря проходу сербов на Евро-2024 напрямую коллектив Сергея Реброва гарантировал себе участие, как минимум, в плей-офф за участие на ЧЕ-2024.

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Для прохода без участия в плей-офф "желто-голубым" завтра, 20 ноября, необходимо побеждать сборную Италии в Леверкузене.

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