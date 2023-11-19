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Победа любой ценой: Анонс и прогноз матча Украина - Италия

ISPORT.ua рассказывает самые важные аспекты предстоящего поединка.
Сегодня, 13:15
Украина - Италия
Украина - Италия

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины в Леверкузене сыграет против сборной Италии.

Предстоящий поединок жизненно важен для обоих команд, ведь в нем определится сборная, которая пройдет на Евро-2024.

Встреча состоится на стадионе Бай-Арена в 21:45 по Киеву.

ISPORT выделяет главные аспекты поединка

Результаты прошлых игр

Обе команды имеют идентичные показатели в графах матчи и очки, а именно 7 сыгранных матчей и 13 набранных очков.

Сборная Украины уступила уже в первом матче отбора против Англии (2:0), а также Италии на Сан-Сиро (2:1)

Что касается Италии, то как уже было сказано выше коллектив Лучано Спалетти обыграл Украину в домашнем матче. 

Также "Скуадра Адзурри" дважды победила Мальту (0:2, 4:0), дважды проиграла Англии (1:2, 3:1) один раз сыграла с Северной Македонией вничью (1:1) и один раз обыграла ее (5:2).

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Ориентировочные составы

Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Судаков, Зинченко - Цыганков, Довбик, Мудрик.

Италия: Доннарумма - Дармиан, Ачерби, Гатти, ДиМарко - Фраттези, Барелла, Жоржиньо - Берарди, Распадори, Кьеза. 

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Интересные факты

  • Обе команды по ходу отборочного цикла тренировало два тренера (Украину - Ротань и Ребров, а Италию - Манчини и Спалетти)
  • Сборные провели между собой 9 матчей. 7 побед у Италии и 2 ничьи. Обе ничьи были в товарищеских матчах.
  • Лучший бомбардир Украины в отборе - Виктор Цыганков (2 гола), у Италии лидирует Давиде Фраттези с 3 голами и дубль Украине

Прогноз

Как ни крути, предматчевые рассклады в этом противостоянии в пользу Италии. Коллектив Лучано Спалетти устроит и победа, и ничья, поэтому, они будут чувствовать себя раскованей.

Состав "Скуадры Адзурри" по исполнителям тоже в некоторой мере превосходит нашу сборную, поэтому, мы можем рассчитывать лишь на огромное желание, форму наших лидеров и безошибочную игру.

К счастью, никаких проблем с составом у Сергея Реброва не возникло, а более того ключевые игроки национальной команды демонстрируют отличный уровень в последних матчах. К тому же, "желто-голубые" будут более свежими, ведь играли не отборочный матч, а спарринг, где все провели на поле немного времени.

Много голов мы не увидим. Судьбу противостояния, вероятно, решит какой-то один эпизод и все же кажется, что этот эпизод будет в пользу Италии.

Прогноз: Победа Италии 0:1 или ничья 0:0

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина италия

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