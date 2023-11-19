Победа любой ценой: Анонс и прогноз матча Украина - Италия
В понедельник, 20 ноября, сборная Украины в Леверкузене сыграет против сборной Италии.
Предстоящий поединок жизненно важен для обоих команд, ведь в нем определится сборная, которая пройдет на Евро-2024.
Встреча состоится на стадионе Бай-Арена в 21:45 по Киеву.
ISPORT выделяет главные аспекты поединка
Результаты прошлых игр
Обе команды имеют идентичные показатели в графах матчи и очки, а именно 7 сыгранных матчей и 13 набранных очков.
Сборная Украины уступила уже в первом матче отбора против Англии (2:0), а также Италии на Сан-Сиро (2:1)
Что касается Италии, то как уже было сказано выше коллектив Лучано Спалетти обыграл Украину в домашнем матче.
Также "Скуадра Адзурри" дважды победила Мальту (0:2, 4:0), дважды проиграла Англии (1:2, 3:1) один раз сыграла с Северной Македонией вничью (1:1) и один раз обыграла ее (5:2).
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Ориентировочные составы
Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко, Судаков, Зинченко - Цыганков, Довбик, Мудрик.
Италия: Доннарумма - Дармиан, Ачерби, Гатти, ДиМарко - Фраттези, Барелла, Жоржиньо - Берарди, Распадори, Кьеза.
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Интересные факты
- Обе команды по ходу отборочного цикла тренировало два тренера (Украину - Ротань и Ребров, а Италию - Манчини и Спалетти)
- Сборные провели между собой 9 матчей. 7 побед у Италии и 2 ничьи. Обе ничьи были в товарищеских матчах.
- Лучший бомбардир Украины в отборе - Виктор Цыганков (2 гола), у Италии лидирует Давиде Фраттези с 3 голами и дубль Украине
Прогноз
Как ни крути, предматчевые рассклады в этом противостоянии в пользу Италии. Коллектив Лучано Спалетти устроит и победа, и ничья, поэтому, они будут чувствовать себя раскованей.
Состав "Скуадры Адзурри" по исполнителям тоже в некоторой мере превосходит нашу сборную, поэтому, мы можем рассчитывать лишь на огромное желание, форму наших лидеров и безошибочную игру.
К счастью, никаких проблем с составом у Сергея Реброва не возникло, а более того ключевые игроки национальной команды демонстрируют отличный уровень в последних матчах. К тому же, "желто-голубые" будут более свежими, ведь играли не отборочный матч, а спарринг, где все провели на поле немного времени.
Много голов мы не увидим. Судьбу противостояния, вероятно, решит какой-то один эпизод и все же кажется, что этот эпизод будет в пользу Италии.
Прогноз: Победа Италии 0:1 или ничья 0:0
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