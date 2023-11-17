Украина – Италия: что нужно, чтобы выйти на Евро-2024

Разбираемся в возникшей ситуации, где на одну оставшуюся путевку в группе С претендуют две сборные.

В группе С квалификации чемпионата Европы 2024 года сложилась ситуация, при которой на одну путевку на турнир претендуют две страны, а именно Украина и Италия.

После того, как "скуадра адзурра" на своем поле победила Северную Македонию со счетом 5:2, она вышла на второе место группы, имея в активе 13 очков. Столько же баллов заработала и Украина, но итальянцы имеют преимущество за счет победы в очной встрече (2:1).

Таким образом фаворитом предстоящего поединка стала Италия, которой будет достаточно ничейного результата, чтобы отправиться на турнир в Германию.

Теперь у команды Сергея Реброва остался лишь один сценарий, при котором украинские футболисты поедут на второй в истории страны чемпионат Европы. Для этого "желто-синим" нужно будет побеждать своего будущего оппонента.

Напомним, что матч между сборными Украины и Италии состоится в понедельник, 20 ноября, в Леверкузене на Бай-Арене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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