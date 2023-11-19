Украина - Италия: онлайн-трансляция пресс-конференций Реброва и Спаллетти
В воскресенье, 19 ноября, накануне решающего матча отбора на чемпионат Европы-2024 между Украиной и Италией пройдет пресс-конференция главного тренера "желто-синих" Сергея Реброва.
Наставник украинской сборной пообщается с прессой, где ответит на все поставленные вопросы о грядущем поединке, который решит судьбу обеих команд.
К последнему туру квалификации Украина и Италия подходят при равном количестве очков, однако у "скуадры адзурры" есть преимущество за счет победы в личной встрече.
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Начало мероприятия - в 17:30 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Украины
А спустя несколько часов свою пресс-конференцию проведет главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти. Его общение со СМИ начнется в 19:45 по Киеву.
Онлайн-трансляция пресс-конференции главного тренера сборной Италии
Напомним, что матч между сборными Украины и Италии состоится в понедельник, 20 ноября. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что на ISPORT будет доступна текстовая онлайн-трансляция данной встречи.
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