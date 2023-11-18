"На карту будет поставлено все": Эль-Шаарави высказался о матче с Украиной

Итальянец назвал фактор к победе над командой Сергея Реброва.

Футболист сборной Италии Стефан Эль-Шаарави поделился ожиданиями от матча с Украиной в отборе Евро-2024.

По словам игрока, итальянская команда должна показать максимум, чтобы выйти в основную часть турнира.

"Попаду в составе? Я этого не знаю, но мы все готовы.

Мы должны быть гораздо более решительными, чем в матче с Северной Македонией (5:2), потому что на карту будет поставлено все. Надо будет сыграть внимательно", - приводит слова Эль-Шаарави TuttoMercatoWeb .

Матч Украина - Италия состоится 20 ноября. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 21:45.

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