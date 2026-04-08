Ювентус договорился со Спаллетти

Лучано Спаллетти и Ювентус достигли соглашения, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальяский специалист согласился подписать новый контракт с клубом.

Ожидается, что новое соглашение будет действительно до 2028 года, а зарплата тренера составит около 5-6 млн евро плюс бонусы.

Ювентус планирует официально объявить о сделке до матча с Аталанта. Поединок Серии А запланирован на субботу 11 апреля.

Ранее также сообщалось, что сборная Румынии приостановила поиски нового тренера.

