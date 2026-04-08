Ювентус договорился со Спаллетти

Официальное объявление ожидается в течение недели.
Сегодня, 22:20       Автор: Андрей Безуглый
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти и Ювентус достигли соглашения, пишет La Gazzetta dello Sport.

Итальяский специалист согласился подписать новый контракт с клубом.

Ожидается, что новое соглашение будет действительно до 2028 года, а зарплата тренера составит около 5-6 млн евро плюс бонусы.

Ювентус планирует официально объявить о сделке до матча с Аталанта. Поединок Серии А запланирован на субботу 11 апреля.

Ранее также сообщалось, что сборная Румынии приостановила поиски нового тренера.

Статьи по теме

Спаллетти продлевает работу с Ювентусом Спаллетти продлевает работу с Ювентусом
Ювентус решил продлить контракт с главным тренером Ювентус решил продлить контракт с главным тренером
Ювентус не отказался от намерения продлить контракт с тренером после вылета из Лиги чемпионов Ювентус не отказался от намерения продлить контракт с тренером после вылета из Лиги чемпионов
Ювентус определился с судьбой Спаллетти Ювентус определился с судьбой Спаллетти

Видео

Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: Барселона - Атлетико и ПСЖ - Ливерпуль в 1/4 финала Лиги чемпионов, матч Лиги Европы
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Барселона примет Атлетико, ПСЖ сыграет против Ливерпуля
просмотров

Последние новости

Европа23:20
Французский гранд представил обновленный логотип
Европа22:20
Ювентус договорился со Спаллетти
Лига Европы22:07
Лига Европы: Брага и Бетис разошлись ничьей
Украина21:52
Суперлига: Днепр и Харьковские соколы вышли в полуфинал, Говерла и Ровно сыграют третий матч
Другие21:20
Лидер сборной Украины пропустит Евро-2026
Формула 120:22
Антонелли: Отец не хотел, чтобы я занимался гонками
Теннис19:20
Калинина оформила победу в основной сетки турнира в Линце
Европа17:45
Забарный может получить в партнеры еще одного росиянина
Другие16:58
Украина уступила Швеции на квалификации Евро-2026 по гандболу
Европа16:25
Моуринью заявил, что не хотел бы выпускать некоторых своих игроков
