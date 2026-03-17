Ювентус решил продлить контракт с главным тренером

Лучано Спаллетти поработает с туринцами и в следующем сезоне.

Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти получит новый контракт, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, туринский клуб готов предложить итальянцу соглашение еще на один год с опцией продления.

Ожидается, что тренер должен дать ответ до начала апреля. Само согглашение будет подписано сразу же.

Напомним, что Спаллетти возглавил Ювентус в октябре 2025 года. На текущий моменты туринцы занимают пятую строчку, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко.

Ранее также сообщалось, что главного тренер продлит и другой итальянский клуб.

