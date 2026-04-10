iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус продлил контракт со Спаллетти

Тренер "бьянконери" подписал новый договор с клубом.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Лучано Спаллетти подписал новый контракт / juventus.com

Ювентус объявил о продлении сотрудничества с главным тренером команды Лучано Спаллетти.

Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Новый контракт 67-летнего итальянского специалиста с "бьянконери" рассчитан до 30 июня 2028 года.

"Мы рады продлить контракт с Лучано еще на два сезона. С момента присоединения к нашей большой семье он оказывает чрезвычайно положительное влияние на игроков, клуб и все сообщество "бьянконери", - сказал генеральный директор клуба Дамьен Комолли.

По информации СМИ, заработная плата специалиста составит пять миллионов евро в год. При этом с учетом различных бонусов оклад тренера может вырасти до шести миллионов евро.

Напомним, что Спаллетти возглавил Ювентус в октябре 2025 года, сменив на посту тренера Игора Тудора. На данный момент после 31 тура Ювентус с 57 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая на один балл от зоны Лиги чемпионов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Лучано Спаллетти

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK