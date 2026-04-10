Ювентус продлил контракт со Спаллетти
Ювентус объявил о продлении сотрудничества с главным тренером команды Лучано Спаллетти.
Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
Новый контракт 67-летнего итальянского специалиста с "бьянконери" рассчитан до 30 июня 2028 года.
"Мы рады продлить контракт с Лучано еще на два сезона. С момента присоединения к нашей большой семье он оказывает чрезвычайно положительное влияние на игроков, клуб и все сообщество "бьянконери", - сказал генеральный директор клуба Дамьен Комолли.
✍️ Luciano Spalletti. Il nostro Mister, il nostro futuro 🤍🖤— JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2026
По информации СМИ, заработная плата специалиста составит пять миллионов евро в год. При этом с учетом различных бонусов оклад тренера может вырасти до шести миллионов евро.
Напомним, что Спаллетти возглавил Ювентус в октябре 2025 года, сменив на посту тренера Игора Тудора. На данный момент после 31 тура Ювентус с 57 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая на один балл от зоны Лиги чемпионов.
