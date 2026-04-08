Румыния приостановила поиск нового тренера для сборной в связи со смертью Луческу

Федерация футбола Румынии объявила, что приостановила процесс поиска нового главного тренера сборной страны на неопределенный срок.

Такое решение было принято в связи со смертью предыдущего наставника национальной команды Мирчи Луческу.

"В этом контексте, полном страданий для всей семьи румынского футбола, ФФР объявляет, что процесс назначения нового главного тренера сборной будет приостановлен на неопределенный срок", - говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Сборная Румынии под руководством Луческу не смогла пробиться на ЧМ-2026, уступив в полуфинале плей-офф квалификации Турции (0:1).

Напомним, что 2 апреля было объявлено, что Луческу официально завершил работу со сборной Румынии, а 7 апреля стало известно о смерти 80-летнего специалиста.

