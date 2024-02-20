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"Руку им не пожму": Стаховский раскритиковал украинских боксеров

Сергей назвал двух спортсменов, однако имя второго удивило.
Сегодня, 17:55
Сергей Стаховский / Getty Images
Сергей Стаховский / Getty Images

Украинский теннисисит Сергей Стаховский, который ныне служит в Вооруженных сил Украины, высказался по поводу соотечественников.

По словам спортсмена, который дал интервью Украинской правде, он не пожмет руку Василию Ломаченко и Александру Гвоздику.

– Кто тебя разочаровал из украинских спортсменов? Кому ты не пожмешь руки?

– Да ничего в принципе не изменилось. У нас пару боксеров есть. К сожалению, они подтверждают статус своей недалекой интеллектуальности.

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– О ком ты говоришь?

– У нас есть Ломаченко...

– Кто второй?

– Не тот, о ком ты думаешь. Господин Александр Усик хотя бы более-менее понимает ситуацию. Я бы не сказал, что он гибкий, но он изменил свое отношение к тому, что было до этого. Если я не ошибаюсь, Гвоздик у нас очень веселый персонаж.

Отметим, что Гвоздик активно помогает Вооруженным силам Украины, оказывая им различную помощь.

Ранее Стаховский прокомментировал смерть навального.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Стаховский

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