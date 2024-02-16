"Вся ваша жизнь - это движение в направлении стойла": Легендарный украинский тенисист прокомментировал смерть навального
Сергей Стаховский метко описал ситуацию.
Легенда украинского тенниса Сергей Стаховский метко прокомментировал смерть алексея навального.
Отметим, что по сообщениям росийских сми, оппозиционер умер 16 февраля в камере исправной колонии.
Стаховский, который сейчас служит в ВСУ, опубликовал по этому поводу пост, в котором очень удачно описал ситуацию.
"Я бы написал это на ка***ском, но ну их в баню...
Ну как вы там очень обеспокоенные соседи? Вся ваша жизнь - это движение в направлении стойла и смерти в СИЗО, наслаждайтесь", - написал Стаховский.
Ранее также сообщалось, что в Германии задержали еще троих подростков, причастных к убийству Владимира Ермакова.
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