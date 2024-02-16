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"Вся ваша жизнь - это движение в направлении стойла": Легендарный украинский тенисист прокомментировал смерть навального

Сергей Стаховский метко описал ситуацию.
Сегодня, 15:22
Сергей Стаховский / Getty Images
Сергей Стаховский / Getty Images

Легенда украинского тенниса Сергей Стаховский метко прокомментировал смерть алексея навального.

Отметим, что по сообщениям росийских сми, оппозиционер умер 16 февраля в камере исправной колонии.

Стаховский, который сейчас служит в ВСУ, опубликовал по этому поводу пост, в котором очень удачно описал ситуацию.

instagram.com/stako_s
instagram.com/stako_s

"Я бы написал это на ка***ском, но ну их в баню...

Ну как вы там очень обеспокоенные соседи? Вся ваша жизнь - это движение в направлении стойла и смерти в СИЗО, наслаждайтесь", - написал Стаховский.

Ранее также сообщалось, что в Германии задержали еще троих подростков, причастных к убийству Владимира Ермакова.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Стаховский

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