В Германии арестовали троих подростков, подозреваемых в убийстве украинского баскетболиста

Все они ранее фигурировали в уголовных делах.

В Германии были арестованы еще трое подростков, которые могут быть причастны к убийству Владимира Ермакова, сообщает DW.

Напомним, 12 февраля украинского баскетболиста зарезали в Оберхаузене. Позднее был арестован предполагаемый убийца.

Вскоре были арестованы еще трое подростков, которые причастны к преступлению. Речь идет о 14-летнем немце и двух сирийцах 14 и 15-ти лет.

Сообщается, что у Ермакова с Козаченко возник конфликт с молодыми людьми еще в автобусе. Когда транспорт прибыл на вокзал, юноши напали на баскетболистов.

Многие из нападавших ранее фигурировали в других уголовных делах.

Ранее также сообщалось, что скандальный воспитанник Шахтера стал игроком Миная.

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