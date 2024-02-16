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Скандальный воспитанник Шахтера стал игроком Миная

Владислав Вакула перебрался в стан закарпатцев.
Сегодня, 10:29
Владислав Вакула / скриншот, Полесье
Владислав Вакула / скриншот, Полесье

Закарпатский Минай объявил о подписании очередных новичков.

Как сообщает пресс-служба клуба, в коллектив Желько Любеновича перебрались полузащитники Владислав Вакула и Ярослав Кисель. Оба перехода оформлены на правах свободных агентов.

Последним клубом Вакулы было Полесье. Также он играл за Черноморец, Мариуполь, Ворсклу и Шахтер.

Что касается Киселя, то он является воспитанником луганской Зари и провел одну игру за основную команду, выйдя на последней минуте матча 14-го тура прошлого сезона чемпионата Украины против Александрии.

Напомним, ранее сообщалось, что на Вакулу составили протокол за неповиновение полицейскому или законному распоряжению.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минай

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