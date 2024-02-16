Скандальный воспитанник Шахтера стал игроком Миная
Владислав Вакула перебрался в стан закарпатцев.
Закарпатский Минай объявил о подписании очередных новичков.
Как сообщает пресс-служба клуба, в коллектив Желько Любеновича перебрались полузащитники Владислав Вакула и Ярослав Кисель. Оба перехода оформлены на правах свободных агентов.
Последним клубом Вакулы было Полесье. Также он играл за Черноморец, Мариуполь, Ворсклу и Шахтер.
Что касается Киселя, то он является воспитанником луганской Зари и провел одну игру за основную команду, выйдя на последней минуте матча 14-го тура прошлого сезона чемпионата Украины против Александрии.
Напомним, ранее сообщалось, что на Вакулу составили протокол за неповиновение полицейскому или законному распоряжению.
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