Скандальный воспитанник Шахтера стал игроком Миная

Закарпатский Минай объявил о подписании очередных новичков.

Как сообщает пресс-служба клуба, в коллектив Желько Любеновича перебрались полузащитники Владислав Вакула и Ярослав Кисель. Оба перехода оформлены на правах свободных агентов.

Последним клубом Вакулы было Полесье. Также он играл за Черноморец, Мариуполь, Ворсклу и Шахтер.

Что касается Киселя, то он является воспитанником луганской Зари и провел одну игру за основную команду, выйдя на последней минуте матча 14-го тура прошлого сезона чемпионата Украины против Александрии.

Напомним, ранее сообщалось, что на Вакулу составили протокол за неповиновение полицейскому или законному распоряжению.

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