Эпицентр - Минай 3:3 (по пен. 3:5): обзор матча и результат игры 26.07.2024
В пятницу, 26 июля, в Ровно на стадионе Авангард прошел второй полуфинальный матч Турнира четырех, в котором сошлись Эпицентр и Минай.
В первые 20 минут команды по разу отличились в воротах друг друга: сначала Николай Миронюк вывел вперед номинальных хозяев поля, после чего Владислав Вакула восстановил паритет.
На 57-й минуте подопечные Желько Любеновича оформили свой второй гол - в этот раз отличился Дмитрий Прихна.
Спустя всего семь минут Иван Бендера сравнял счет, проведя до этого на поле всего пять минут. А вскоре Миронюк записал на свой счет еще и ассист, отдав голевую передачу на Даниила Кравчука.
Казалось, что Эпицентр сможет довести дело до конца, но за пять минут до конца основного времени Миронюк двумя ногами прыгнул в соперника, за что игрок получил прямую красную карточку.
Это помогло Минаю спастись: Артур Ременяк сделал счет 3:3, а судья зафиксировал ничейный результат - болельщики стали свидетелями второй серии пенальти за день.
Виталий Равлик, исполнявший второй удар Эпицентра попал в штангу. Этого вполне хватило, чтобы определить победителя встречи, которым стал Минай.
В финале турнира Минай сыграет с Левым Берегом, который ранее в серии пенальти одолел Металлист 1925.
Статистика матча Эпицентр - Минай полуфинала плей-офф УПЛ
Эпицентр - Минай 3:3 (по пен. 3:5)
Голы: Миронюк, 12, Бендера, 66, Кравчук, 77 - Вакула, 19, Прихна, 57, Ременяк, 87.
Эпицентр: Чернобай - Жмуйда (Савчук, 86), В. Кристин, Мороз, С. Кристин - Беженар (Полюлях, 86), Липовуз (Равлик, 61), Миронюк - Процев (Бендера, 61), Кравчук, Запорожец.
Минай: Бандура - Дмитрук, Чуев, Прокопчук, Дворовенко (Кисиль, 68) - Прихна, Матюшенко (Скиба, 80), Воробчак (Ременяк, 46), Кораблин, Вакула (Демиденко, 80) - Гуничев (Шалфеев, 59).
Предупреждения: Беженар, В. Кристин - Дворовенко.
Удаление: Миронюк, 85 (Эпицентр, прямая красная карточка).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!