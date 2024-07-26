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Левый Берег - Металлист 1925 1:1 (по пен. 5:4): обзор матча и результат игры 26.07.2024

Определился первый финалист Турнира четырех.
Сегодня, 17:41
Левый Берег - Металлист 1925 / https://www.instagram.com/fc_liviybereh/
Левый Берег - Металлист 1925 / https://www.instagram.com/fc_liviybereh/

В пятницу, 26 июля, в Киеве на Арене Левый Берег стартовал Турнир четырех, в котором определится команда, которая займет место Днепра-1 в УПЛ сезона-2024/25.

В первом полуфинальном противостоянии сошлись местный Левый Берег и Металлист 1925.

По ходу первого тайма подопечные Виктора Скрипника владели заметным преимуществом, создав у ворот соперника ряд моментов. Но несмотря на это, именно харьковчане по итогам первого тайма оказались в роли отстающего 

Уже в добавленное время Владислав Войцеховский на дальней штанге в падении замкнул передачу Николая Когута.

Это был сильный удар, с которым гости долгое время не могли справиться. После перерыва киевский коллектив перехватил инициативу, в то время как экс-участник УПЛ старался хоть как-то спастись. И у него это удалось!.

На последних минутах компенсированного времени Василий Кравец разобрался с ситуацией в штрафной соперника и с близкого расстояния переиграл вратаря.

За оставшиеся несколько минут никто не смог вырвать победу, поэтому победитель матча определялся в серии пенальти.

Исход серии решил один-единственный промах, который оказался на счету игрока Металлиста 1925 Ари Моуры - мяч после удара бразильца попал в штангу.

Судья зафиксировал победу Левого Берега, который отправился в финал Турнира четырех. Там команда Виталия Первака встретится с победителем пары Эпицентр - Минай. 

Читай также: Эпицентр - Минай: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ

Статистика матча Левый Берег - Металлист 1925 полуфинала плей-офф УПЛ

Левый Берег - Металлист 1925 1:1 (по пен. 5:4)
Голы: Войцеховский, 45+1 - Кравец, 90+4.

Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 7 - 13
Удары в створ: 3 - 6
Фолы: 9 - 5
Атаки: 82 - 108

Левый Берег: Механив - Соколов, Самар, Якимов, Дударенко (Сидней, 90+6) - Банада, Дедух, Войцеховский (Спиваков, 46), Синица (Галас, 66), М. Когут (Иван Когут, 66) - Сухоручко (Колесник, 72).

Металлист 1925: Мозиль - Капинус (Безуглый, 75), Имереков, Кравец, Пасич - Чурко, Юрченко (Панченко, 75), Гармаш (Игорь Когут, 64) - Моура, Овусу (Сидоров, 64), Борячук.

Предупреждения: Самар, Войцеховский, Дедух - Сидоров, Имереков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Металлист 1925 Левый Берег

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