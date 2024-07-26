Эпицентр - Минай: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция полуфинального поединка за выход в УПЛ.

Уже сегодня, 26 июля, стартует "Финал Четырех" за вакантное место в украинской Премьер-лиге, которое покинул СК Днепр-1, снявшись с соревнований.

В одном из полуфиналов встретятся Минай, занявший 15 место в прошлом розыгрыше УПЛ, и Эпицентр. Команда Сергея Нагорняка завершила прошлый сезон на 4 строчке Первой лиги.

Поединок Минай – Эпицентр состоится в Ровно на стадионе Авангард. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18.00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Эпицентр - Минай

Трансляция матча будет доступна в этой новости 10 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 18:00 по Киеву.

Следует отметить, что во втором полуфинальном поединке Металлист-1925 сыграет против Левого Берега. Старт встречи запланирован на 15.30.

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