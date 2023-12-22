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На игрока Полесья составили протокол за "неповиновение полицейскому или законному распоряжению" - журналист

Владислава Вакулу ожидают серьезные проблемы.
Сегодня, 16:01
Владислав Вакула
Владислав Вакула

Футболиста житомирского Полесья Владислава Вакулу ожидают серьезные проблемы.

Как сообщает журналист Владимир Зверов в своем Telegram-канале, житомирское районное управление полиции составило на Вакулу протокол за неповиновение полицейскому или законному распоряжению.

Случилось это после того, как автомобиль Владислава был остановлен на одной из улиц города. 

Зверов также отмечает, что после инцидента с Вакулой могут расторгнуть контракт из-за того, что президент клуба Геннадий Буткевич не верит в то, что его можно перевоспитать.

Стоит сказать, что украинец не впервые попадает в скандалы. В 2021 сообщалось, что он совершил ДТП, находясь пьяным за рулем.

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На игрока Полесья составили протокол за "неповиновение полицейскому или законному распоряжению" - журналист
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