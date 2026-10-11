Буковина - Полесье 2:2: обзор матча и результат игры 11.10.2026

В воскресенье, 11 октября, Буковина встречалась на своем поле с Полесьем в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Житомирская команда на последних минутах благодаря пенальти избежала поражения, завершив поединок результативной ничьей 2:2.

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Полесье повело в матче на 18-й минуте благодаря голу Максима Брагару, который пробил с линии штрафной, а мяч рикошетом от защитника перелетел через голкипера и оказался в сетке ворот Буковины. А на 35-й минуте поединок был прерван из-за воздушной тревоги.

Игра была возобновлена спустя полтора часа, а хозяевам поля удалось быстро отыграться. На 44-й минуте Виталий Дахновский получил мяч в штрафной соперника и с близкого расстояния расстрелял ворота житомирян. В начале второго тайма Андрей Бусько вывел вперед уже Буковину, отправив мяч в сетку после розыгрыша углового и навеса с фланга.

Тем не менее уже в компенсированное время Полесью удалось вырвать ничью, заработав право на пенальти, который успешно реализовал Владислав Велетень.

Полесье с 19 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице УПЛ. Буковина идет на десятой позиции, имея в своем активе восемь баллов.

Статистика матча Буковина - Полесье 8-го тура чемпионата Украины

Буковина - Полесье 2:2

Голы: Дахновский, 44, Бусько, 56 - Брагару, 18, Велетень, 90+2 (пен.)

Удары: 5 - 13

Удары в створ: 3 - 9

Угловые: 2 - 8

Фолы: 7 - 12

Буковина: Пеньков - Бусько (Одинака, 79), Приймак, Карась, Стасюк - Задерака (Кравчук, 65), Витенчук, Груша (Танковский, 73) - Ильин, Кожушко (Дадашов, 65), Дахновский (Мор, 73).

Полесья: Кудрик - Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Кравченко (Крушинский, 78) - Эмерллаху (Шепелев, 66), Бабенко (Араухо, 84), Федор (Велетень, 46) - Брагару, Гайдучик, Назаренко (Краснопир, 66)

Предупреждения: Приймак, Дахновский, Кожушко, Груша, Карась, Танковский, Пеньков - Эмерллаху, Майсурадзе, Бабенко.

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