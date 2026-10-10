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Буковина — Полесье: как букмекеры оценивают шансы команд?

Совместно с BETKING, стратегическим партнером УПЛ, предлагаем рассмотреть варианты ставок на матч чемпионата Украины.
Сегодня, 21:46       Автор: Василий Медвидь

В воскресенье, 11 октября, черновицкая Буковина в домашнем матче встретится с Полесьем.

В турнирной таблице команды разделяют более десяти очков и на данный момент девять позиций. Буковина занимает 11-е место с 7 очками, тогда как Полесье идет на 2-м месте, имея в активе 18 очков.

  • 11.10, 18:00 | Буковина — Полесье

Эксперты BETKING считают житомирскую команду явным фаворитом матча, предлагая коэффициент 1.80 на ее победу и 4.33 — на успех Буковины.

25-й и 15-й голы в УПЛ могут забить Игорь Краснопир и Эдуард Сарапий соответственно. Коэффициенты на их голы составляют 2.45 и 5.00.

В текущем сезоне Буковина лишь в одном матче смогла забить два и более мяча. Эксперты не верят, что ей удастся сделать это в предстоящей игре: коэффициент на тотал меньше 1.5 гола Буковины — 1.33.

В этом сезоне Полесье забило 7 голов во вторых таймах. Коэффициент на то, что “волки” забьют хотя бы один гол после перерыва, — 1.50.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Буковина Полесье

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