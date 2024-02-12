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Баскетбол

В Германии задержали одного из предполагаемых убийц украинского баскетболиста

Жизни второго пострадавшего от нападения спортсмена ничего не угрожает.
Сегодня, 13:45
Владимир Ермаков / ФБУ
Владимир Ермаков / ФБУ

В Германии задержали предполагаемого убийцу 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова, который стал жертвой группового вооруженного нападения из-за своей национальности.

Об этом проинформировал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Также он сообщил, что состояние другого пострадавшего украинского баскетболиста Артема Козаченко, который попал в реанимацию, стабилизировалось и его жизни ничего не угрожает.

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"МИД Украины взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии.

Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции города Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности.

По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия.

Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена. Состояние нашего гражданина стабильное, угроз его жизни нет", - написал Николенко в Facebook.

Напомним, что Владимир Ермаков выступал за юношескую сборную Украины U-16 и в составе команды принимал участие в чемпионате Европы-2022 в Болгарии.

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