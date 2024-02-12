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Баскетбол

Двух украинских баскетболистов зарезали в Германии

Неизвестные напали на Владимира Ермакова и Андрея Козаченко.
Сегодня, 01:03
Владимир Ермаков (третий слева в верхнем ряду) / ФБУ
Владимир Ермаков (третий слева в верхнем ряду) / ФБУ

С двумя украинскими баскетболистами Владимиром Ермаковым и Андреем Козаченко произошла трагедия.

Как сообщает федерация баскетбола города Киев, В немецком Дюссельдорфе неизвестные с ножами напали на 17-летних Ермакова и Козаченко. Владимир умер от полученных травм, Андрей находится в реанимации.

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"Федерация баскетбола Киева и все украинское баскетбольное сообщество выражают глубокие соболезнования нашим коллегам Татьяне Гнатюк и Геннадию Ермакову в связи с трагической смертью их сына. 17-летний Владимир Ермаков, у которого, казалось, вся жизнь впереди, был убит в Германии в субботу вечером.

Володя и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду AR Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы! Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели", - сказано в сообщении в Facebook.

Стоит отметить, что Владимир вместе со сборной Украины U-16 принимал участие на ЧЕ до 16 лет в Болгарии в 2022 году.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина

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