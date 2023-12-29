В результате российского обстрела погиб экс-баскетболист сборной Украины

Бывший украинский баскетболист Виктор Кобзистый погиб в результате российской ракетной атаки.

Начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин сообщил, что 44-летний мужчина скончался.

"Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнование близким и родным", - написал Никулин.

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Отметим, что Кобзистый играл за сборную Украины на чемпионате Европы в 2001 и 2005 годах. Выступал в составе Днепра, Будивельника и Азовмаша. Завершил карьеру в 2011 году. В качестве тренера работал в женском Динамо.

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