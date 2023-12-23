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На войне с россией погиб боксерский судья

Эльчин Мурадов отдал жизнь за Украину.
Сегодня, 12:57
Эльчин Мурадов / ФБУ
Эльчин Мурадов / ФБУ

Федерация бокса Украины сообщила о гибели на фронте украинского судьи международной категории Эльчина Мурадова.

Мурадов погиб в результате артиллерийского удара врага. 

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"Стало известно, что находясь на фронте, в результате российского артиллерийского удара погиб наш друг, побратим, судья международной категории Эльчин Мурадов.

Эльчин Мурадов с первых дней российского вторжения пошел защищать Украину от врага. До войны он сделал очень много для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства. Мы всегда будем помнить обо всем, что сделал этот порядочный и хороший человек.

Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина! Вечная память и слава Герою, который погиб защищая нашу Родину! Никогда не забудем!", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинский боксер погиб на войне с россией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война

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