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Шовковский: Динамо отказывается от всех официальных мероприятий из-за поездки Партизана в россию

Наставник столичного клуба выступил на эти тему один раз и более не собирается ее комментировать.
Сегодня, 15:16
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев
Александр Шовковский / ФК Динамо Киев

Во вторник, 23 июля, в Люблине (Польша) состоится матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором Динамо встретится с Партизаном.

Во время предматчевой пресс-конференции главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский выступил с официальным заявлением клуба относительно недавней поездки сербского коллектива на специальный турнир в россию.

"Не буду ходить вокруг да около, а сразу с вашего разрешения сделаю небольшое заявление. Мы полностью поддерживаем законы УЕФА и принципы честной игры и всегда относимся с уважением к нашим соперникам, всячески демонстрируя это как на футбольном поле, так и до, во время и после матчей".

"Вы прекрасно знаете, что в нашей стране уже третий год идет война. Ежедневно наши люди, дети гибнут под российскими ударами и ракетами. Наш клуб не отделяет себя от народа Украины, постоянно поддерживая наших защитников и людей, которые пострадали от российской агрессии в этот непростой период".

"Футболисты во время выступлений на евроарене пытаются поднять боевой дух наших защитников и людей, пострадавших от ее последствий. Многие из них - давние поклонники и фанаты киевского Динамо".

Источник: Getty Images

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"Мы с огромным, мягко говоря, непониманием восприняли поездку ФК Партизан в москву на товарищеский, "братский" турнир, где они провели серию матчей против местных клубов и выражали знаки солидарности с теми, кто ведет против нас агрессивную, захватническую войну, оккупируя наши земли, разрушая наши города и села, убивая и калеча наших людей и детей. Особенно учитывая четкое решение УЕФА исключить российские клубы из всех международных соревнований в Европе, которое было принято немедленно после начала полномасштабной агрессии".

"Мы специально не делали никаких публичных заявлений по этому поводу, чтобы не разжигать вражду перед матчем. Но учитывая все вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий. Наша позиция базируется исключительно на действиях ФК Партизан (Белград), который поехал на этот турнир в страну, которая атакует и убивает граждан нашей страны. Мы считаем эти действия недружественными по отношению к нашему клубу и нашей стране".

"Несмотря на все мною сказанное выше, команда полностью сосредоточена на подготовке и имеет желание проявить свои профессиональные качества, которые мы стремимся продемонстрировать в игре с Партизаном, полностью соблюдая правила УЕФА, Fair play и честной игры".

Напомним, что на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов сезона-2024/25 между Динамо и Партизаном.

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