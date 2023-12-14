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Украинский фехтовальщик погиб на войне с россией

Федор Епифанов отдал свою жизнь за Родину.
Сегодня, 11:54
Федор Епифанов / facebook
Федор Епифанов / facebook

Украинский спорт в результате войны с российскими террористами и оккупантами понес очередную безвозвратную потерю.

Как сообщает пресс-служба федерации фехтования Украины, защищая свою страну от оккупантов, погиб фехтовальщик Федор Епифанов.

Епифанов стал добровольцем еще в первые дни полномасштабного вторжения, когда ему было всего 18 лет.

Юный спортсмен был членом национальной сборной по фехтованию, мастером спорта и чемпионом всеукраинских соревнований.

Напомним, ранее сообщалось, что Харлан прокомментировала допуск россиян и белорусов на ОИ-2024

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование война с россией

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