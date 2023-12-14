Украинский фехтовальщик погиб на войне с россией
Федор Епифанов отдал свою жизнь за Родину.
Украинский спорт в результате войны с российскими террористами и оккупантами понес очередную безвозвратную потерю.
Как сообщает пресс-служба федерации фехтования Украины, защищая свою страну от оккупантов, погиб фехтовальщик Федор Епифанов.
Епифанов стал добровольцем еще в первые дни полномасштабного вторжения, когда ему было всего 18 лет.
Юный спортсмен был членом национальной сборной по фехтованию, мастером спорта и чемпионом всеукраинских соревнований.
Напомним, ранее сообщалось, что Харлан прокомментировала допуск россиян и белорусов на ОИ-2024
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