iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"МОК допускает зло к Олимпиаде": Харлан высказалась о россиянах и белорусах на Играх-2024

Украинская спортсменка осудила позорное решение по поводу представителей стран-агрессоров.
Вчера, 23:08
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан резко высказалась о решении Международного олимпийского комитета допустить к Играм-2024 в Париже россиян и белорусов под нейтральным флагом.

По словам украинской спортсменки, представителям стран-агрессоров не место на соревнованиях в любом статусе.

"российским спортсменам не место на Олимпийских играх и на других международных соревнованиях в любом статусе.

Более 370 украинских спортсменов убиты за великую войну. Девять городов Украины полностью уничтожены российскими захватчиками. Внимание - более 3000 ракет выпустила россия по мирным городам Украины, которые попали в школы, роддомы, театры, садики, дома людей.

Это сухая статистика в открытом доступе, которую ведут не только украинские СМИ, но и мировые ресурсы".

Читай также: Чешкское издание предложило свой вариант "кровавой" олимпийской экмпировки для россии и беларуси

"Зная это, МОК (который самостоятельно исключил рос. комитет из своей организации) принимает решение допустить причастных к войне российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры. Какие эмоции это вызывает? К сожалению, я ничему не удивляюсь, но это возмущает.

Возмущает, что весь мир наблюдает за войной, большинство стран поддерживают Украину и помогают нам бороться со злом. А МОК просто берет и допускает это зло к Олимпийским Играм. Хочется кричать и задавать множество вопросов: почему так? Почему люди, которые шагают с военными парадами, получают ордена от генералов-убийц имеют право находиться рядом с мировой элитой спорта?

Но это не поможет. Помогут действия. Сделаем все, чтобы и спортсмены, и национальный комитет, а также другие страны подключились к отмене этого позорного решения. И парижские игры станут местом честной борьбы за медаль, а не очередным плацдармом для расии", - написала Харлан в Instagram.

Ранее Жан Беленюк отреагировал на возможный бойкот Украиной Олимпиады из-за допуска россиян и белорусов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийские игры олимпиада война с россией Ольга Харлан МОК Олимпиада-2024

Статьи по теме

Чешкское издание предложило свой вариант "кровавой" олимпийской экмпировки для россии и беларуси Чешкское издание предложило свой вариант "кровавой" олимпийской экмпировки для россии и беларуси
Харлан выиграла серебро на Гран-при в Орлеане Харлан выиграла серебро на Гран-при в Орлеане
Беленюк отреагировал на возможный бойкот Украиной Олимпиады из-за допуска россиян и белорусов Беленюк отреагировал на возможный бойкот Украиной Олимпиады из-за допуска россиян и белорусов
Клубный чемпионат мира 2023: расписание и результаты матчей Клубный чемпионат мира 2023: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря
Шикарный гол Герреро в обзоре матча Кривбасс - Заря

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Снигур и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых вернулся в ТОП-300, Марченко и Ваншельбойм опустились в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Другие страны01:00
Клубный чемпионат мира 2023: расписание и результаты матчей
Европа00:50
Виктор Цыганков: статистика-2023/2024
Европа00:39
Гвардиола поделился деталями травмы Холанда
Европа00:14
Артем Довбик: статистика-2023/2024
Европа00:05
Довбик с Цыганковым помогли Жироне сенсационно обыграть Барселону
Вчера, 23:44
Европа23:44
Рома вдевятером выстояла в непростом матче против Фиорентины
Европа23:20
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Олимпийские игры23:08
"МОК допускает зло к Олимпиаде": Харлан высказалась о россиянах и белорусах на Играх-2024
Европа22:53
Икарди красивым букетом и милым постом в соцсетях поздравил Ванду с днем рождения
Европа22:30
Довбик забил Барселоне с ассиста Цыганкова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK