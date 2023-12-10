"МОК допускает зло к Олимпиаде": Харлан высказалась о россиянах и белорусах на Играх-2024

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан резко высказалась о решении Международного олимпийского комитета допустить к Играм-2024 в Париже россиян и белорусов под нейтральным флагом.

По словам украинской спортсменки, представителям стран-агрессоров не место на соревнованиях в любом статусе.

"российским спортсменам не место на Олимпийских играх и на других международных соревнованиях в любом статусе.

Более 370 украинских спортсменов убиты за великую войну. Девять городов Украины полностью уничтожены российскими захватчиками. Внимание - более 3000 ракет выпустила россия по мирным городам Украины, которые попали в школы, роддомы, театры, садики, дома людей.

Это сухая статистика в открытом доступе, которую ведут не только украинские СМИ, но и мировые ресурсы".

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"Зная это, МОК (который самостоятельно исключил рос. комитет из своей организации) принимает решение допустить причастных к войне российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийские игры. Какие эмоции это вызывает? К сожалению, я ничему не удивляюсь, но это возмущает.

Возмущает, что весь мир наблюдает за войной, большинство стран поддерживают Украину и помогают нам бороться со злом. А МОК просто берет и допускает это зло к Олимпийским Играм. Хочется кричать и задавать множество вопросов: почему так? Почему люди, которые шагают с военными парадами, получают ордена от генералов-убийц имеют право находиться рядом с мировой элитой спорта?

Но это не поможет. Помогут действия. Сделаем все, чтобы и спортсмены, и национальный комитет, а также другие страны подключились к отмене этого позорного решения. И парижские игры станут местом честной борьбы за медаль, а не очередным плацдармом для расии", - написала Харлан в Instagram.

Ранее Жан Беленюк отреагировал на возможный бойкот Украиной Олимпиады из-за допуска россиян и белорусов.

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