Чешкское издание предложило свой вариант "кровавой" олимпийской экмпировки для россии и беларуси

Спортсменам, представляющим эти "страны" действительно стоит присмотреться к этим вариантам, они отлично отображают их суть.

В пятницу, 8 декабря, Международный олимпийский комитет во главе с Томасом Бахом объявил о решении допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.

И хотя МОК уточнил, что они смогут выступать лишь под нейтральным флагом, многие восприняли эту новость так, как и следует воспринимать новости о поощрении террористов.

Отдельно выделилось чешское издание Reflex, которое решило представить, какой может быть олимпийская экипировка этих двух "стран" на Олимпийских играх в Париже, учитывая, что война в Украине до сих пор идет.

Чехи ясно дали понять, что они думают насчет решения МОК, изобразив спортсменов из стран-агрессоров в экипировке, испачканной кровью.

Ранее олимпийский чемпион и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк прокомментировал возможность бойкота украинскими спортсменами Олимпийских игр 2024 года из-за решения МОК допустить россиян и белорусов.

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