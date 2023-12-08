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МОК допустил росиян и белорусов до ОИ в Париже

В нейтральном статусе и лишь для индивидуальных соревнований.
Сегодня, 17:09
Getty Images
Getty Images

МОК принял решение допустить росиян и белорусов до Олимпийских игр-2024.

Спортсмені стран-террористов будут выступать в нейтральном статусе, любая символика этих двух государств будет запрещена.

Также спортсмены смогут выступать только в индивидуальных дисциплинах, команды не были допущены.

При этом в МОК отметили, что лишь 13 спортсменов прошли критерии отбора на ОИ-2024. Отборы будут лишь через официальные старты, дополнительные возможности для теоррористов создавать не стали.

Кроме того, каждый участник из росии и белоруси должен подписать заявление об поддержке Олимпийской хартии.

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