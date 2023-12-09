Беленюк отреагировал на возможный бойкот Украиной Олимпиады из-за допуска россиян и белорусов

Украинский спортсмен объяснил, почему нельзя отказываться от участия в Играх.

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк высказался о допуске россиян и белорусов к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.

По словам именитого спортсмена, Украина не должна бойкотировать Олимпиаду, несмотря на позорное решение МОК.

"Сейчас много спекулятивных заголовков в СМИ, вроде "стоит ли Украине участвовать в играх в Париже в следующем году". Я считаю, что надо выступать и объясню почему!

Во-первых, у нас уже был опыт бойкотирования соревнований, где представлены типа "нейтральные" россияне, в период сразу же после оглашения новых рекомендаций МОКом и до 26 июля текущего года, когда министерство разрешило выступать. Опыт бойкота, по моему мнению, показал нам его неэффективность. Спортсмены потеряли возможность одерживать победы для нашей страны и, что еще более важно, возможность использовать международные площадки для того, чтобы доносить информацию по всему миру о войне на Родине, предоставляя такую возможность россиянам в тот же момент!

На следующий день после отмены бойкота произошла известная история с Ольгой Харлан (все помнят, надеюсь), которая привлекла внимание всех международных СМИ к Украине!"

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"Во-вторых, нам, к сожалению, не удалось сформировать вокруг себя коалицию стран-союзников, которые готовы были РЕАЛЬНО присоединиться к бойкоту и тем самым существенно усилить нашу позицию относительно давления на МОК. Благодарю все международные федерации, как, например, Международная федерация легкой атлетики, которые при всех "рекомендациях", придерживаются своей позиции, и не допускают орков к соревнованиям!

В-третьих, нужно продолжать давить на МОК и международные федерации по соблюдению ИХ же рекомендаций, чтобы это не было, как мы знаем, просто профанацией.

Ехать! Побеждать! Не жать руку, показывая, что террористы недостойны никакого уважения! Устанавливать проукраинскую повестку дня в Париже, используя эту огромную коммуникационную площадку.

Это только мое личное мнение. Надеюсь, что должностные лица, принимающие окончательное решение, смогут его найти и принять максимально взвешенным, в интересах нашей страны! Слава Украине и слава украинскому спорту!" - написал Беленюк в Telegram.

Ранее и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отреагировал на решение МОК допустить россиян и белорусов к ОИ-2024.

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