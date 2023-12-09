"Пора бойкотировать Олимпиаду": Левченко осудил допуск к Играм россиян и белорусов
Экс-игрок сборной Украины резко высказался о решении МОК.
Бывший игрок сборной Украины и глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.
Украинский спортсмен назвал такие действия МОК позорными.
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"Совершенно позорное решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде. Позор вам.
Пора бойкотировать Олимпиаду", - написал Левченко на своей странице в сети X.
Ранее и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отреагировал на решение МОК допустить россиян и белорусов к ОИ-2024.
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