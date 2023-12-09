"Пора бойкотировать Олимпиаду": Левченко осудил допуск к Играм россиян и белорусов

Бывший игрок сборной Украины и глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко прокомментировал решение МОК допустить россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Украинский спортсмен назвал такие действия МОК позорными.

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"Совершенно позорное решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде. Позор вам.

Пора бойкотировать Олимпиаду", - написал Левченко на своей странице в сети X.

Ранее и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отреагировал на решение МОК допустить россиян и белорусов к ОИ-2024.

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