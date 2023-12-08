Министр спорта Украины: Кого еще должна убить росия, чтобы МОК наконец снял розовые очки
В правительстве довольно резко отреагировали на решение МОК допустить росиян и белорусов до ОИ-2024.
В частности официальное заявление опубликовал и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный, который назвал такое решение МОК безответственным.
"Решение Исполкома МОК позволить российским и белорусским спортсменам прятаться за фейковой нейтральностью - безответственное.
Только на днях Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и анонсировал, что соответствующее решение МОК будет принимать только в марте следующего года.
Мы со своей стороны объясняли международным партнерам и олимпийскому комитету, что росийские спортсмены имеют такие же паспорта, что и оккупанты, которые убивают украинцев. А это значит, что они несут часть ответственности за смерти украинцев. Во время войны не удастся прятаться за белым флагом "нейтральности". Нейтральность во времена, когда в Европе продолжается самая кровавая война со времен Второй мировой и одна нация пытается уничтожить другую - означает безответственность и молчаливое попустительство убийцам.
Мы решительно осуждаем безответственное решение членов Исполкома Международного олимпийского комитета.
Единственное государство, которое трижды нарушало олимпийское перемирие - росия.
Единственное государство, которое пытается провести альтернативу Олимпиаде - росия.
Единственное государство, которое угрожает приехать на Олимпиаду на танках - росия.
Что еще должна сделать росия - кого еще должна убить росия, чтобы Международный олимпийский комитет наконец снял розовые очки в отношении страны-террористки?"
Ранее также сообщалось, что Магучих призывала запретить росиянам и белорусам участие в ОИ.
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