Магучих призвала поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала послом социально-спортивного проекта 1+1 media "Спорт против войны", целью которого является призыв к бойкоту россиян и белорусов в большом спорте.

Спортсменка снялась в ролике, в котором показала последствия войны и призвала поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях.

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"Спортсмен по своей сути – сильный и непоколебимый человек. Но уже больше года украинские спортсмены выходят на старты со скорбью. У каждого из них разбито сердце, которое болит Украину, за тех, у кого отобрали жизнь россияне, за тех, кого лишили счастья быть с родными.

В этом доме в Днепре из-за российской ракеты погиб украинский боксер, заслуженный тренер Украины Михаил Кореновский. До трагедии он отметил день рождения своей дочери. Еще один папа, которого не стало.

Я призываю каждого поддержать запрет для россиян и белорусов на участие в спортивных соревнованиях. Они дерзко демонстрируют, что поддерживают свою армию, а значит, и геноцид украинского народа. Мы должны остановить безжалостное убийство украинцев. Молчание убивает", - сказала Магучих.

Ранее Всемирная федерация приостановила членство россии, потому что те "распространили юрисдикцию" на оккупированные территории.

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