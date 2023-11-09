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"Где гарантия, что его папа не насиловал украинку?": Тренер сборной Украины по боксу - о допуске россиян

Дмитрий Сосновский резко осудил участие представителей страны-агрессора в международных турнирах.
Сегодня, 18:19
Дмитрий Сосновский / ФБУ
Дмитрий Сосновский / ФБУ

Тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский жестко раскритиковал допуск российских спортсменов к международным соревнованиям.

"Ну вот как участвовать в турнирах, где есть россияне? Мне говорят, что это важные лицензии, медали для страны, поднимается наш флаг. Наш флаг и так будет подниматься. У нас нет морального права из-за того, что наши парни гибнут, мы не имеем права участвовать в таких турнирах".

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"Я шел на это интервью, встретил парня, у меня сердце разрывалось. Ему, может, 24 года, а он уже на протезе. Еще жизнь не началась, а она уже на протезе. А все потому, что он отправился защищать нас. И не для того, чтобы мы пошли с россиянами соревноваться. Всегда, когда мы соревнуемся, это 50 на 50 - выигрываем или проигрываем. Но этим участием мы их легитимизируем.

Кому та медаль нужна, когда гибнут люди? Они гибнут, а ты идешь с гадом, что убивает нас, соперничать? Где гарантия, что ты с ним соперничаешь, а его папа вчера не насиловал украинку? Или ребенка не убил? Мое мнение, что мы должны их игнорировать, говорить им "фе". А люди этого не понимают", - сказал Сосновский в интервью YouTube-каналу Тайк Майсон.

Ранее Ярослава Магучих обратилась к президенту МОК, пытающемуся восстановить в правах представителей страны-террориста.

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