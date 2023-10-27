Харлан - о допуске россиян: Я уже не удивляюсь ничему, что делается в фехтовании

Минувшим летом Ольга Харлан попала в эпицентр одного из самых громких скандалов в мире фехтования.

В интервью для Суспільне Спорт, украинская спортсменка рассказала о своем отношении к тому, что Международная федерация фехтования продолжает допускать к соревнованиям россиян, хоть и под нейтральным статусом.

"Могу сказать, что я уже не удивляюсь тому, что делает Международная федерация. Апогей этому был в Милане (на чемпионате мира) то, что произошло со мной. Но все они продолжают это делать, не вижу логики, мне это непонятно. Конечно, общаюсь с коллегами из других стран. Они знают, что это несправедливо, но олимпийский отбор – все все понимают", - сказала Ольга.

"Наверное (не хотят рисковать своими путевками на Олимпиаду), не видят в этом ничего плохого, возможно, кто-то не хочет смотреть на это с этой стороны. Все нацелены на Олимпийские игры — как-то так. Но мы видим поддержку от других стран, и так же многие спортсмены и федерации не молчат. Другое дело, что в Международной федерации не обращают внимания на это".

Источник: Getty Images

"Нам нужно распространять информацию, нужно разговаривать, говорить, что мы делали все эти месяцы, когда их допустили. Мне кажется, у меня не было ни одного соревнования, где я бы не говорила об этой ситуации с нейтральными спортсменами".

"Понимаю, что спортсмены из других стран смотрят, что делает их федерация: если она говорит что-то сделать, то они и делают. Я со своей стороны говорю, что мы, атлеты - голос. Мой пример хороший, хоть и очень тяжелый. Думаю, из этого можно взять что-нибудь для себя".

Напомним, что недавно Ольга Харлан взяла участие в фотосессии для журнала Vogue Ukraine вместе с Элиной Свитолиной и Ярославой Магучих.

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