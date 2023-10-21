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Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенной фотосессии для Vogue

Впервые в истории журнала три обложки были посвящены звездам украинского спорта.
Сегодня, 10:15
Элина Свитолина / Vogue Ukraine
Элина Свитолина / Vogue Ukraine

Выдающиеся украинские спортсменки - фехтовальщица Ольга Харлан, теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих - стали лицами нового выпуска журнала Vogue Ukraine.

Звезды украинского спорта приняли участие в яркой фотосессии, а издание выходит с лозунгом "Воля к победе".

Впервые в истории журнала Vogue Ukraine посвятил три печатных обложки трем профессиональным спортсменкам.

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Vogue Ukraine
Vogue Ukraine

Ранее сообщалось, что Магучих вошла в тройку номинантов на звание лучшей легкоатлетки года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Элина Свитолина Ольга Харлан Vogue Ярослава Магучих

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