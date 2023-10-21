Харлан, Свитолина и Магучих снялись в откровенной фотосессии для Vogue
Впервые в истории журнала три обложки были посвящены звездам украинского спорта.
Выдающиеся украинские спортсменки - фехтовальщица Ольга Харлан, теннисистка Элина Свитолина и легкоатлетка Ярослава Магучих - стали лицами нового выпуска журнала Vogue Ukraine.
Звезды украинского спорта приняли участие в яркой фотосессии, а издание выходит с лозунгом "Воля к победе".
Впервые в истории журнала Vogue Ukraine посвятил три печатных обложки трем профессиональным спортсменкам.
Ранее сообщалось, что Магучих вошла в тройку номинантов на звание лучшей легкоатлетки года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!