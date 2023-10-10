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Магучих в тройке номинантов на звание лучшей легкоатлетки года

Ярослава второй год подряд доходит до финала.
Вчера, 20:51
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Ярослава Магучих пробилась в тройку номинантов на звание лучшей легкоатлетки года в Европе.

Украинка набрала достаточно голосов, чтобы попасть в финальную часть отбора. Конкуренцию ей составят нидерландская бегунья Фемке Бол, выигравшая ЧЕ и ЧМ в беге на 400 метров, а также испанка Мария Перес, выигравшая ЧМ по спортивной ходьбе.

Ярослава же имеет чуть более солидный список достижений в этом году. Сопртсменка выиграла Евро по прыжкам в высоту, стала чемпионской мира и защитила титул чемпионки Бриллиантовой лиги.

Напомним, что Магучих попадает в тройку второй год подряд, но в 2022 году в финале голосования она проиграла Фемке Бол.

Победительницу в голосовании за звание лучшей легкоатлетки Европы в 2023 году объявят на церемонии награждения Golden Tracks, которая состоится в субботу, 21 октября, в Вильнюсе.

Ранее также сообщалось, что сборная Украины по сумо выиграла медальный зачет ЧМ.

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