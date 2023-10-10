Сборная Украины по сумо выиграла медальный зачет ЧМ-2023

С 5 по 9 октября в Японии прошел чемпионат мира по сумо, в котором приняли участие взрослая и юниорская сборные Украины.

Обе наши команды прекрасно себя показали, завоевав немалое количество наград. Восемь золотых медалей и по одной серебряной и бронзовый позволили нашй сборной выиграть медальный зачет.

Среди них наши спортсмены завеовали восемь личных медалей и две командных - женская команда выборола золота, а мужская - серебро.

Юниорская сборная лишь немного отстала, заняв третье место в медальном зачете. Четыре личных медали и одна командная - таков итог ЧМ-2023 для украинской молодежи.

Ранее, напомним, украинские спортсмены покинули ЧМ по пляжному волейболу.

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