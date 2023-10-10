iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Резник и Попов проиграли бывшему игроку НБА в третьем матче ЧМ-2023 по волейболу

Украинцы со второго места вышли в плей-офф турнира.
Сегодня, 11:10
Эдуард Резник и Сергей Попов / https://www.instagram.com/sergei1popov/
Эдуард Резник и Сергей Попов / https://www.instagram.com/sergei1popov/

В понедельник, 9 октября, состоялся финальный матч группового этапа чемпионата мира-2023 по волейболу для украинский спортсменов.

Сергей Попов и Эдуард Резник, ранее гарантировавшие себе место в плей-офф за счет победы над бразильцами, встретилась с необычными оппонентами.

В третьем матче украинцы сыграли против бывшего игрока НБА Чейза Бадингера, который успел поиграть за Хьюстон, Миннесоту, Индиану и Финикс. В 2017 году он завершил карьеру баскетболиста, чтобы начать карьеру волейболиста в 2018 году.

В итоге Попов и Резник уступили американцам Бадингеру и Майлзу Эвансу со счетом 0:2, подарив им тем самым их единственную победу на групповом этапе.

Попов/Резник (Украина) - Эванс/Бадингер (США) - 0:2 (15:21, 11:21)

Первое место в квартете заняла пара других американцев в лице Трэвора Крэбба и Теодора Бруннера, которые проиграли украинцам в первом туре, но затем выиграли другие две встречи.

Американцы и украинцы набрали одинаковое количество очков (по пять), но у Крэбба и Бруннера оказалась лучше разница сетов (+2 против 0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол чемпионат мира чм-2023 чемпионат мира-2023

Статьи по теме

Ковтун остался без медали в последнем финале чемпионата мира по спортивной гимнастике Ковтун остался без медали в последнем финале чемпионата мира по спортивной гимнастике
Чепурный стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике Чепурный стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной гимнастике
Резник и Попов досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира-2023 по пляжному волейболу Резник и Попов досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира-2023 по пляжному волейболу
Дефлимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира-2023 по футболу Дефлимпийская сборная Украины выиграла чемпионат мира-2023 по футболу
Помочь журналистам

Видео

Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира
Подопечный Де Дзерби, воспитанник Челси и звезды из Бразилии: ТОП-10 самых перспективных футболистов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Костюк, Цуренко, Байндль, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Победы Шахтера и Зари позволила Украине обойти Израиль
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Украина15:30
Юношеская сборная Украины в зрелищной игре уступила Южной Кореи
Европа15:20
Моуринью оценил свое будущее в Роме
НБА14:59
Игрок Шарлотт, подозреваемый в употреблении наркотиков, запросил обмен
Европа14:11
УЕФА передумало допускать сборные россии u-17 к международным соревнованиям
Другие14:04
Дружественный турнир для юных футболистов при поддержке Favbet Foundation в Киеве
Европа13:22
УЕФА определилась с тем, где пройдут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах
Европа12:57
Миколенко: Думаю, что на матч с Северной Македонией выйдем с новой тактикой
Европа12:26
Азар объявил о завершении карьеры
Теннис12:15
Ястремская проиграла россиянке на турнире в Китае
Европа12:01
Манчестер Юнайтед интересуется португальским талантом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK