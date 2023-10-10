Резник и Попов проиграли бывшему игроку НБА в третьем матче ЧМ-2023 по волейболу

В понедельник, 9 октября, состоялся финальный матч группового этапа чемпионата мира-2023 по волейболу для украинский спортсменов.

Сергей Попов и Эдуард Резник, ранее гарантировавшие себе место в плей-офф за счет победы над бразильцами, встретилась с необычными оппонентами.

В третьем матче украинцы сыграли против бывшего игрока НБА Чейза Бадингера, который успел поиграть за Хьюстон, Миннесоту, Индиану и Финикс. В 2017 году он завершил карьеру баскетболиста, чтобы начать карьеру волейболиста в 2018 году.

В итоге Попов и Резник уступили американцам Бадингеру и Майлзу Эвансу со счетом 0:2, подарив им тем самым их единственную победу на групповом этапе.

Попов/Резник (Украина) - Эванс/Бадингер (США) - 0:2 (15:21, 11:21)

Первое место в квартете заняла пара других американцев в лице Трэвора Крэбба и Теодора Бруннера, которые проиграли украинцам в первом туре, но затем выиграли другие две встречи.

Американцы и украинцы набрали одинаковое количество очков (по пять), но у Крэбба и Бруннера оказалась лучше разница сетов (+2 против 0).

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