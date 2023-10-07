Резник и Попов успешно стартовали на чемпионате мира по пляжному волейболу

В Тласкале (Мексика) стартовал чемпионат мира по пляжному волейболу-2023, победитель которого получит путевку на Олимпиаду 2024 года.

На турнире принимает участие дуэт украинских волейболистов Эдуарда Резника и Сергея Попова.

В первом матче соревнования украинцы встретились с соперниками из США в лице Трэвора Крэбба и Теодора Бруннера.

Под конец первого сета Резник и Попов уступали 19:20, однако затем взяли три подачи подряд и забрали партию. К сожалению, во втором сете повторить успех не удалось - американцы сравняли счет в матче.

Но на тай-брейке украинская пара достаточно легко разделалась с оппонентами и выиграла встречу.

Украина (Резник/Попов) - США (Крэбб/Бруннер) - 2:1 (22:20, 18:21, 15:7)

В следующем матче Резнику и Попову будут противостоять лидеры группы D, бразильцы, которые в первом туре обыграли другую пару американцев со счетом 2:0. Этот поединок пройдет в воскресенье, 8 октября.

Напомним, что ранее сборная Украины по волейболу одержала победу над Катаром в рамках олимпийской квалификации.

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