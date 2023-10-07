Сборная Украины по волейболу победила Катар, но потеряла шансы на выход на ОИ-2024 через отбор

При этом у подопечных Угиса Крастиньша все еще остается один способ, как получить путевку на парижскую Олимпиаду.

В ночь на субботу, 7 октября, в рамках пятого тура группы А олимпийской квалификации по волейболу состоялся матч между сборными Украины и Катара.

После двух поражений подряд от Италии и Бразилии команде Угиса Крастиньша необходимо было побеждать, чтобы продолжать претендовать на выход на Олимпийские игры 2024 года.

Катар, который до этого проиграл все свои матчи, постарался навязать борьбу, забрав второй сет. Но это был его максимум - украинцы забрали первую, третью и четвертую партии, заовевав свою вторую победу в нынешнем розыгрыше отбора ОИ-2024.

Украина - Катар 3:1 (25:22, 27:29, 26:24, 25:21)

К сожалению, несмотря на победу, сборная Украины все же потеряла шансы финишировать в ТОП-2 своей группы, так как в заключительном матче пятого тура Германия обыграла Чехию.

Однако у украинской команды все еще остаются шансы принять участие в Олимпиаде-2024. Для этого ей необходимо до июня 2024 года занять место в ТОП-11 мирового рейтинга. На данный момент Украина идет 15-й в этом списке.

После победы над Катаром Украина поднялась на пятую строчку группы А, имея в активе 7 очков. В следующем матче украинцы встретятся со сборной Чехии. Этот поединок пройдет в субботу, 7 октября, в 23:00 по киевскому времени.

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